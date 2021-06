Kamala Harris se suma a marcha por el orgullo LGBTQ en Washington

WASHINGTON.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se sumó a las filas de una marcha con motivo del mes del orgullo LGBT; además, abogó por una mejor protección para las personas transgénero en el país.

La vicepresidenta llegó vestida con un saco rosa y una camiseta con el lema “Love is love” (El amor es amor); junto a ella acudió su esposo, Doug Emhoff.

Ambos caminaron entre los participantes durante unos pocos metros, durante su recorrido saludaron a las personas que se encontraban en las aceras del centro de Washington.

Luego, se detuvo para pronunciar un mensaje en apoyo a a la comunidad.

The @SecondGentleman and I stopped by Capital Pride today! pic.twitter.com/vjx1k9DD5z

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 12, 2021