Joe Biden toma protesta como presidente de Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden juramentó en el Capitolio como el presidente °46 de la historia de Estados Unidos, en presencia del magistrado John Robert.

El demócrata, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, juraron ante los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos para gobernar el país de 2021 a 2025.

El evento estuvo marcado por la ausencia de Donald Trump, su antecesor, quien abandonó la Casa Blanca horas antes de la investidura, y en que sólo acudió Mike Pence para el acto.

Previo a la investidura, Joe Biden asistió a un oficio religioso, un paso tradicional antes de la ceremonia de juramentación, en la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021