Irán anuncia la guerra con simbólica bandera

IRÁN.- Por primera vez en la historia, Irán izó una bandera roja que simboliza la guerra.

La bandera con trasfondo bélico ondea en la cúpula de la mezquita de Jamkaran, ciudad iraní sagrada chií de la provincia de Qom, y representaría la venganza prometida contra Estados Unidos tras el asesinato del general Qasem Soleimani.

Esta bandera tiene un doble significado simbólico para el islam:

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

— SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020