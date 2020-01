Irán admite que su ejército derribó el avión ucraniano “involuntariamente”

IRÁN.- Irán hizo el anuncio de que su ejército derribó “involuntariamente” el avión de pasajeros de Ukraine International Airlines, que causó la muerte de 176 personas.

Al principio, el gobierno iraní rechazó las acusaciones hechas por el presidente de Canadá, Justin Trudeau, pero tras ser revelado un video donde se ve a un misil impactando al avión, reconocieron la culpa.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020