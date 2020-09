Hay medio millón de tiburones en peligro por la vacuna del Covid-19

Sin embargo, los científicos están tratando de recurrir al escualeno sintético; ya que se puede obtener del salvado de arroz, el germen del trigo, y las aceitunas, además de la caña de azúcar fermentada.

El escualeno también es usado para cosméticos y aceite para máquinas; es por eso que se estima que unos tres millones de tiburones son sacrificados al año para producir este compuesto.

Los ambientalistas comentan que no reclaman a las farmacéuticas que ralenticen el proceso de producción de una vacuna contra el Covid-19, si no que usen escualeno de origen no animal.