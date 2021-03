Hace erupción un volcán de Islandia

ISLANDIA. – Este viernes un volcán hizo erupción a 40 kilómetros de la capital Reikiavik, indicó la Oficina Meteorológica.

En imágenes de diferentes sitios web de medios de comunicación locales, muestran un cielo nocturno rojizo.

Ante esto, fueron suspendidos los vuelos en el aeropuerto internacional de Keflavik.

De acuerdo con la oficina, un helicóptero con personal científico había sido revuelto para evaluar el alcance de la erupción.

It has been confirmed by @krjonsdottir at @Vedurstofan that a volcanic eruption has started in #Fagradalsfjall on #Reykjanes peninsula in #Iceland – photo from @Vikurfrettir pic.twitter.com/6v4NJRMOAh

— Gisli Olafsson (@gislio) March 19, 2021