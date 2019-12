Guardia de supermercado roba un niño a su abuelita [VIDEO]

SUDÁFRICA.- En cuestión de segundos, el guardia logró robar al niño que se encontraba a centímetros de su abuelita.

La mujer se encontraba en la caja del supermercado para pagar las cuentas de lo que había comprado.

Mientras estaba concentrada en eso, el hombre se acercó al niño y comenzó a hablarle.

Parte de lo alarmante es que se llevó al niño como si fuese suyo y sobre todo que era un guardia del mismo supermercado.

Nota relacionada:

Después la mujer volteo a ver el carro de compras y no se encontraba su nieto, esto hizo que la abuelita se alarmara y comenzara a buscarlo desesperadamente.

Aparentemente, una mujer alcanzó a ver al ladrón, por lo que le pudo decir a la abuelita dónde estaba aquel hombre.

La abuelita recuperó a su nieto y tras verlo frente a ella comenzó a llorar. Además la cuenta de los guardias dio a conocer lo sucedido en Twitter publicando además, el video de seguridad que mostró lo sucedido.

Child kidnapped by a security guard in Durban mall from a trolley while the grandmother was paying her bill . Quick thinking grandmother recovered the child. The guard was arrested today job well done 👍 @makesasafe pic.twitter.com/vYX0Po6lwV

— BlueHawkTactical (@Bluehawktactic1) December 23, 2019