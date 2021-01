Funerarias de California ya no tienen espacio por las miles de muertes de Covid-19

LOS ÁNGELES.- Las funerarias ubicadas en zonas de alto contagio al sur de California han rechazado a familias de personas fallecidas; esto porque no tienen espacio por la acumulación de cadáveres.

El condado de Los Ángeles, ya rebasó las 10 mil muertes por Covid-19. Se ha fijado como epicentro de la crisis en California.

Los hospitales alrededor de la zona, están desbordados y con problemas para mantener elementos básicos; el número récord de pacientes con problemas respiratorios asciende cada día más y los centros de salud se están quedando sin insumos suficientes para atenderlos.

En el país vecino, han fallecido por Covid-19 un total aproximado de 2 mil 500 personas solo en la última semana; se teme que las reuniones de fin de año provoquen alza en contagios; en total ya son más de 20 millones de personas en el país con Covid-19.

Estados Unidos ha reportado la mayor cantidad de muertes por Covid-19 en el mundo.

He estado en el sector funerario durante 40 años y jamás en mi vida pensé que esto podría suceder, decirle a alguien: ‘No, no podemos recibir al miembro de su familia’”, dijo Magda Maldonado, propietaria de una funeraria en Los Ángeles.