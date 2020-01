EU y China firman primera fase de acuerdo comercial

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y el viceprimer ministro de China, Liu He, firmaron la primera fase del acuerdo comercial entre los dos países.

El mandatario detalló que los aranceles se mantendrán, pero se suspenderán cuando firmen la fase dos del acuerdo.

Americans have a President who puts them FIRST at the negotiating table! pic.twitter.com/1rWMGV29du

— The White House (@WhiteHouse) January 15, 2020