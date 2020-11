Estos son los temas de agenda entre México y Biden según especialistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los temas de seguridad, la pandemia del Covid-19 y la migración serán los temas de la agenda en el próximo gobierno de Estados Unidos con México, según especialistas.

La organización Causa en Común realizó este miércoles la octava sesión del foro “Sumemos causas por la seguridad, ciudadanos + policías”, con el panel “Relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad”.

Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington, afirmó que la detención del general Salvador Cienfuegos, ha sido un evento que impactará en los trabajos conjuntos de seguridad y combate al crimen en la región.

“El caso Cienfuegos es un verdadero torpedo en la línea de flotación de la relación de seguridad entendida de manera más amplia, y de las relaciones militares entre los dos países, porque rompió y socavó la confianza.

“Amén, de si hay o no hay méritos para haber detenido al ex secretario de Defensa, de lo que esto implica para el estado de Derecho y la impunidad en los dos lados de la frontera y las secuelas que este caso va a generar, no solo para la confianza, yendo para adelante”, dijo el ex embajador.