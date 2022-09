En Estados Unidos, una niña muere dentro de un automóvil, sus padres la olvidaron

ESTADOS UNIDOS.- Una niña murió dentro de un automóvil, al parecer sus padres la olvidaron ahí. El vehículo estaba en la entrada de su casa.

Sucedió en Nueva Jersey, la madre de la niña lloraba con un oficial de policía, después de informarle que su pequeña había perdido la vida.

Un vecino vio a la niña inconsciente en su asiento, dentro del vehículo Honda Civic gris de la familia, que se encontraba en la entrada de su casa en Somerset.

Sacó a la pequeña del vehículo y le practicó la reanimación cardiopulmonar, mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia y la policía.

La niña llevaba al menos siete horas encerrada. A pesar de los frenéticos esfuerzos de los equipos médicos, la pequeña no se salvó.

El nombre de la menor no se ha revelado, aún no está claro cómo se olvidaron de ella, ni si los padres podrían enfrentar cargos. Los vecinos los describieron como una familia cariñosa con sus hijas.

“¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo se olvida? Supongo que todos somos olvidadizos, yo he olvidado cosas en el coche. Pero, ¿cómo te olvidas del niño, sabes? No lo sé’, dijo el vecino Alex Krstavski. “Son unos padres estupendos. Los he visto muy cariñosos y mimosos con sus hijas”, agregó Treana Huntley, que vivía frente a ellos.