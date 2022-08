[VIDEO] Galaxia Fantasma: El telescopio James Webb revela imágenes

ESTADOS UNIDOS.- El telescopio James Webb reveló impresionantes imágenes de la Galaxia Fantasma se ubica a unos 32 millones de años luz de la Tierra.

El universo nunca nos dejará de sorprender, ahora el Telescopio James Webb logró captar una increíble imagen del cosmos que impresionó a científicos alrededor del mundo debido a lo detallada que resulta.

Por otro lado, la fotografía muestra a la Galaxia Fantasma, M74, que se ubica a unos 32 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Piscis y se encuentra “casi de frente” a la Tierra.

.@NASAHubble’s observations of M74 revealed bright areas of star formation in visible and ultraviolet wavelengths. Webb’s infrared vision is helping to pinpoint these regions, accurately measure the masses and ages of star clusters, and gain insight into interstellar dust. pic.twitter.com/LfuQumg08m

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 30, 2022