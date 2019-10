El sol se pone ‘ad hoc’ y se disfraza de calabaza de Halloween

La NASA compartió en su cuenta oficial de Twitter una imagen en la que el Sol parece una enorme calabaza de Halloween.

La fotografía fue tomada el 8 de octubre de 2014.

La imagen fue nombrada “Sol de Calabaza”, y se logró luego de que las regiones activas en el sol se combinaron.

En el tweet se explica que las regiones activas parecen más brillantes porque esas son áreas que emiten más luz y energía, marcadores de un conjunto intenso y complejo de campos magnéticos flotando en la atmósfera del Sol.

No, that’s not a fiery jack-o’-lantern 🔥🎃. It’s the Sun!

Our @NASASun Solar Dynamics Observatory captured this ultraviolet image in 2014, showing active regions on our home star. #Halloween19

Download in hi-res: https://t.co/731LNTG6Ui pic.twitter.com/RWIETuusYo

— NASA (@NASA) October 28, 2019