Donald Trump suspende designación de cárteles mexicanos como “terroristas”

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su cuenta de Twitter que suspenderá la designación de los cárteles del crimen organizado mexicanos como “terroristas”.

Trump aseguró que su decisión se debe a la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En su primer tuit, Trump afirma que todos los trabajos para nombrar como terroristas a los cárteles mexicanos están completos, pero gracias al presidente de México se detuvo el proceso.

El 26 de noviembre, el presidente Donald Trump dijo que designaría a los cárteles mexicanos como “terroristas” tras la masacre de la familia LeBarón.

….will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019