Donald Trump presume aval para construir el muro fronterizo

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró en Twitter el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans que autorizó 3.6 mil millones de dólares para construir una parte del muro fronterizo con México.

La Corte de Distrito de El Paso, Texas, otorgó un fallo temporal en diciembre de 2019 para frenar la construcción del muro, luego de calificar como ilegal la declaratoria de emergencia nacional migratoria en Estados Unidos emitida por el presidente un año antes.

“Última Hora: La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revertir la decisión de una corte y nos dio luz verde para construir una de las secciones más grandes del tan necesitado muro en la frontera sur, 4 billones de dólares. ¡El muro entero está en construcción o preparado para iniciar!”, dijo Trump en Twitter.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020