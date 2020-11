Donald Trump consideró lanzar un ataque contra Irán

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump consultó a sus principales asesores en materia de Seguridad, sobre la llevar a cabo un ataque a Irán.

Según una versión del New York Times, recogida por la cadena de noticias CNN, el ataque militar se llevaría a cabo en las instalaciones nucleares.

De acuerdo con el diario, Trump se reunió el pasado 12 de noviembre con el vicepresidente Mike Pence.

También estuvieron presentes sus secretarios de Defensa y Estado Christopher Miller y Mike Pompeo a quiénes expresó su intención de atacar dicho país.

Esto, un día después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica diera a conocer que Irán supera 12 veces los 300 kilogramos de uranio permitidos.

Los asesores de Trump habrían recomendado no ordenar ningún ataque contra objetivos iraníes, ya que provocaría un conflicto mayor.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca expresaron al medio estadounidense que el aún presidente, podría seguir sopesando sus opciones.

Hace más de cuatro décadas comenzaron los conflictos entre Irán y Estados Unidos con el ascenso de la Revolución Islámica y la crisis de rehenes de Therán de 1979. Además de la guerra de Irán contra Irak de los años siguientes.

Las hostilidades llegaron a uno de sus puntos máximos cuando Irán anunció su intención de desarrollar energía nuclear para el suministro eléctrico.

En 2015, Obama firmó un acuerdo con Irán para garantizar que la tecnología nuclear no fuera usada para el desarrollo de armas.

Sin embargo, Donald Trump rompió con el pacto tres años después. En junio de 2019 se presentó una nueva tensión cuando Irán derribó un dron de Estados Unidos.

Tres días después, el presidente ordenó un ataque en represalia, pero lo canceló minutos antes, tras estimar que la muerte de personas no era comparable con la destrucción de un dron.

Con información de SDPnoticias.

….On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019