Difunden supuesto video del tiroteo en primaria de Texas

Se difundió un video en las redes sociales en el que se observa a varios alumnos escondidos dentro de un salón de clases tras escuchar los primeros disparos del tiroteo que ocurrió en la primaria de Texas.

Asimismo, dicho material que tiene 12 segundos de duración, muestra a varios alumnos agachados y resguardados; un adulto permanece sentado en el centro del aula, sosteniendo una computadora.

Hasta el momento se sabe que el video lo grabó uno de los alumnos que se encontraba escondido tras el tiroteo en la primaria de Texas.

Las autoridades reportan que murieron 21 personas, donde 18 son niños estudiantes.

Exclusive video of the lockdown in Robb Elementary school in Uvalde, Texas after Salvador Ramos killed 24 children in a horrific school shooting.

