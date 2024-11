Corte Internacional emite orden de arresto contra primer ministro de Israel; ¿Cuáles son sus cargos?

PAISES BAJOS.- La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya giró este 21 de noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Ambos se presentan como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto en la Franja de Gaza, que se intensificó a partir del 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con la CPI, los cargos del primer ministro de Israel incluyen homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, ataques contra población civil, violaciones sexuales y otros actos inhumanos. En el caso de crímenes de lesa humanidad, se les acusa de asesinato, exterminio, deportación forzosa y persecución sistemática contra la población civil.

When Israel bombed the first hospital in Gaza, the world wouldn’t believe it and Israel blamed a misfired rocket from Hamas…

Israel has now destroyed all 36 hospitals in Gaza including its largest medical facility the al-Shifa Hospital…

THIS IS A GENOCIDE…🇵🇸💔

