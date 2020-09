Cancelan por primera vez en 113 años fiesta de Año Nuevo en Times Square

ESTADOS UNIDOS.- Por primera vez desde 1907, el tradicional festejo que se celebra en la plaza Times Square, en Nueva York, será cancelado.

Esto debido a la emergencia sanitaria de Covid-19, que hasta al momento ha dejado millones de contagios en todo el mundo y miles han muerto a causa del virus.

Debido a esto, autoridades de Estados Unidos decidieron que este año, el evento donde acuden miles de personas sea cancelado.

Esta fiesta se realiza cada año en Año Nuevo, y es popularmente conocida en todo el mundo.

One thing that will never change is the ticking of time and the arrival of a New Year. On December 31st, the Ball will drop in Times Square.

Times Square New Year’s Eve 2021 is happening visually, virtually, safely. Stay tuned. pic.twitter.com/5CE5ROZgTF

— Times Square (@TimesSquareNYC) September 23, 2020