Cámara baja acusará formalmente al presidente Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que procederán a redactar los cargos formalmente para un juicio político al presidente Donald Trump.

El miércoles, Nancy Pelosi se reunió a puertas cerradas con los demócratas y les preguntó: “¿están preparados?”, a los que todos contestaron con un fuerte “sí”.

The President is a continuing threat to our democracy and leaves us no choice but to act. I am asking our Chairmen to proceed with articles of impeachment. #DefendOurDemocracy

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 5, 2019