Biden y Boris Johnson buscan fortalecer vínculos entre EU y Reino Unido

LONDRES.- En su primera llamada telefónica, después de la investidura de Joe Biden, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson y el Presidente de Estados Unidos acordaron reforzar lazos y combatir la crisis climática.

En su cuenta de Twitter, el británico expresó que fue “genial hablar con el Presidente Joe Biden“.

De acuerdo con un portavoz del 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro, Johnson felicitó a Biden por su investidura.

Además, de alabar la reincorporación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al acuerdo de París, sobre el cambio climático.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021