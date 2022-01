Biden insulta a periodista; pensó que tenía el micrófono apagado

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un periodista llamándolo “estúpido hijo de …” al final conferencia en la Casa Blanca.

Cuando los reporteros salían de la sala, un periodista de Fox News, el canal favorito de los conservadores y uno de los preferidos del expresidente republicano Donald Trump, le preguntó si creía que la inflación podría suponer un hándicap político.

Biden, en voz baja y sin levantarse, empezó diciendo con ironía: “Es una gran ventaja. Más inflación”.

Después, posiblemente sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido, murmuró: “Qué estúpido hijo de …”.

La salida de tono de este lunes contrasta con la acostumbrada afabilidad de este presidente que ha prometido reconciliar a Estados Unidos; Además de que suele evitar los excesos de lenguaje de Donald Trump.

Joe Biden fue inmediatamente bombardeado con críticas de los republicanos.

At the end of a Biden photo op, when reporters shouted Q's hoping he'd respond, Fox's Peter Doocy asked, "Do you think inflation is a political liability in the midterms?" Biden deadpanned: "It's a great asset—more inflation. What a stupid son of a bitch." pic.twitter.com/Tt4ZVz5Ynj

— Brian Stelter (@brianstelter) January 24, 2022