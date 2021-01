Biden designa a un colombiano como asesor para América Latina

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan González, de origen colombiano, será uno de los asesores sobre asuntos latinoamericanos en el gobierno de Joe Biden.

Gonzalez se desempeñará como consejero de temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional.

Su tarea es asesorar al presidente en temas de política de seguridad y asuntos exteriores y coordinar esas políticas en las diferentes agencias del gobierno.

El anuncio fue efectuado el viernes por el gobierno de transición de Biden.

I'm deeply honored and ready to get to work. https://t.co/IFb9XK2usj

— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) January 8, 2021