Barcelona combatirá historicamente el cambio climático

BARCELONA.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decido implementar medidas en favor del medio ambiente, ya que se ha declarado una emergencia climática en esta ciudad debido al cambio climático.

Con estas acciones se pretende reducir dos millones de toneladas de emisiones de CO2 antes de 2030.

El ayuntamiento invertirá 563 millones de euros en este plan que incluye principalmente, recuperación de zonas verdes, recolección de residuos y máxima peatonalización de las calles.

La supresión del puente aéreo Madrid-Barcelona permitirá reducir 92 por ciento de emisiones.

La alcaldesa señaló que es necesario unir esfuerzos para combatir el cambio climático y es que el planeta llama a actuar de inmediato.

Us imagineu que obríssim l’aixeta i sortís aigua negra? #NoÉsNormal que l’aire que respirem estigui contaminat. No ens hi podem acostumar i cal fer les mesures necessàries per aconseguir un aire net. Ens hi va la vida!pic.twitter.com/RjGzYflaEB

— Ada Colau (@AdaColau) January 24, 2020