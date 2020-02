Avión en Estambul y se parte en dos después de aterrizar

ESTAMBUL.- Este miércoles, un avión de pasajeros se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gokcen de Estambul en Turquía.

Tras al impacto, la aeronave de la compañía Pegasus Airlines, se partió en dos y se incendió.

Se cree que la causa fue debido a las malas condiciones metereológicas.

En breve más información.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020