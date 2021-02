Avalancha deja 18 muertos y 200 desaparecidos en el Himalaya

HIMALAYA.- Al menos 18 personas murieron y otras 200 están desaparecidas tras una avalancha en el Himalaya, al norte de India, durante el domingo.

El desprendimiento de un glaciar de la cordillera provocó la crecida repentina del río Dhauliganga y arrasó con todo a su paso.

Ya se localizaron 18 cadáveres y 200 rescatistas siguen en busca de las 200 personas de las que aún no se sabe su paradero.

Un portavoz de la policía de la frontera indotibetana dijo a la AFP que además de los desaparecidos, algunos obreros quedaron atrapados en dos túneles obstruidos por el torrente de agua, barro y piedras que desató la ruptura del glaciar.

