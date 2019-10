Asesinan a una persona en ataque con sable en escuela de Finlandia

FINLANDIA.- Un joven armado con un sable asesinó a una persona e hirió a otras nueve en una escuela de Finlandia ubicada en la ciudad de Kuopio.

De acuerdo con las autoridades de Kuopio, el sospechoso irrumpió con un sable en la primera hora de clase de un centro educativo.

De acuerdo con un testigo, el sujeto golpeó a una chica en el cuello y la apuñaló en el abdomen.

Autoridades llegaron hasta la institución educativa que está ubicada en el interior de un complejo comercial. Para detener al sospechoso, los oficiales utilizaron sus armas para después evacuar a los heridos.

Las autoridades detallaron que el agresor es un nativo finlandés que, además del sable, tenía un arma de fuego.

En total, 10 personas resultaron heridas (contando al agresor) y una perdió la vida.

A violent attack in the facilities of Savo Vocational College by the shopping mall Hermanni in #Kuopio. Police has used a firearm and the suspect is in police custody. Facilities have been evacuated and police is inspecting the building. #police

