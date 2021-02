Asegura Trudeau que echaban de menos el liderazgo de EU, durante reunión con Biden

WASHINGTON.- Este martes, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tuvieron su primera reunión bilateral, donde el mandatario canadiense aseguró que echaba de menos el liderazgo de su país vecino.

Esto como un ataque indirecto a la antigua administración de Donald Trump.

En la reunión también estuvieron presentes la viceprimera ministra de canadá, Chrystia Freeland, y la vicepresideta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Al inició del encuentro virtual, Freeland aseguró que Canadá estaba interesado en trabajar con Estados Unidos para controlar la pandemia del Covid-19 y conseguir que ambos países se recuperen económicamente.

Just logged on to meet with @POTUS @JoeBiden. We’re going to focus on strengthening the partnership between our two countries and putting that bond to work to make life better for families, workers, and small business owners on both sides of the border – stay tuned for more. pic.twitter.com/3kPUYYPvvz

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 23, 2021