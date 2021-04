Alguaciles estadounidenses piden a Biden que retome la construcción del muro fronterizo para frenar la migración

ESTADOS UNIDOS.- Alrededor de 300 policías estadounidenses pidieron, mediante una carta al presidente, Joe Biden, que retome la construcción del muro fronterizo para evitar “la migración ilegal en masa”.

Los 275 alguaciles, quienes pertenecían a 39 diferentes condados, firmaron una carta en la que pidieron que se revierta el desmantelamiento de la política migratoria.

Bristol Co. Sheriff Thomas Hodgson sent this letter 👇 to Pres. Biden today, urging him "to secure the border and stop the mass influx of illegal immigration."

It has been signed by 275 other sheriff's from across the country. @NBC10 pic.twitter.com/r0dZqtpPPY

— Kelly O'Neill (@NBC10_KellyO) April 7, 2021