Al menos 25 muertos tras inundaciones en Kentucky, EU

ESTADOS UNIDOS.- En el estado de Kentucky, Estados Unidos, se registraron inundaciones en las que ya dejó como saldo por lo menos a 25 personas sin vida. La noticia la dio a conocer este sábado el gobernador del estado. Rescatistas aún siguen buscando a sobrevivientes.

Recordemos que las inundaciones repentinas se ocasionaron debido a lluvias torrenciales que presentó Kentucky y dejó a algunos ciudadanos atrapados en tejados y árboles.

Se espera a que las víctimas mortales aumenten conforme pase el tiempo. Las regiones más afectadas son las de escasos recursos.

El gobernador ya había dicho que anteriormente se recataron a cientos de personas en un bote desde que comenzaron las inundaciones el miércoles pasado, helicópteros de la Guardia Nacional apoyaron en las labores.

Algunas áreas del estado reportaron más de 200 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas.

El presidente Joe Biden declaró el estado de “desastre natural” y aprobó refuerzos federales para apoyar las áreas afectadas.

We’ve got some tough news to share out of Eastern Kentucky today, where we are still in the search and rescue phase. Our death toll has risen to 25 lost, and that number is likely to increase.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 30, 2022