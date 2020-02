Abuelitos con coronavirus se despiden en hospital

El coronavirus ha dejado ya a más de 560 muertos y 27 mil infectados. La gente sigue tomando precauciones, por el miedo a enfermar, comprando las mascarillas sugeridas por el gobierno de China. Pero hay algunos que no pudieron evitarlo.

Es el caso de dos abuelitos en China, que alrededor de sus 80 años, contrajeron este padecimiento. Se ha hecho viral el video, donde se observan en camas separadas pero muy cerca una de la otra, para poder tomar sus manos, mientras él le dice algunas palabras.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020