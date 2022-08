20 de agosto sin internet: ¿Qué es lo que pasará en el mundo y por qué?

ESTADOS UNIDOS.- Habrá una tormenta solar y eso puede crear fluctuaciones en la red eléctrica o producir irregularidades en los satélites; lo que podría causar fallas en el Internet.

El 17 de julio la científica y asesora de la NASA, Tamitha Skov, alertó sobre una tormenta solar que golpearía la tierra desde este viernes 19 de agosto.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), las ondas de la tormenta solar llegarán a al tierra este viernes y durante el sábado.

Los pronósticos son posibles gracias a un sistema de monitoreo ininterrumpido a la superficie del sol, que permite detectar las alteraciones.

La tormenta solar y el aviso de la científica Tamitha fueron interpretados como una profecía; por lo que el tema comenzó a ser polémico, la desaparición del internet es falsa, el planeta no se exenta de alteraciones en las comunicaciones.

The latest #solarstorm in the series hits Earth now! It is a fast-moving storm & sporadic #aurora is possible to mid-latitudes. G1 (Kp5) levels now & G2-levels are possible if the field can sustain a southward direction. Expect #GPS & amateur radio issues on Earth's night side. pic.twitter.com/GMoPs5tkY7

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 19, 2022