Cinco mitos sobre el uso de zapatos de tacón

Uno de los complementos de la mujer moderna para hacer más estética la figura y verse mucho más femenina, son los zapatos de tacón.

Esta prenda es de los artículos más buscados y consumidos por el género femenino y aumenta cuando la temporada del año cambia debido a las colecciones que las marcas y la industria de la moda presentan al mercado.

Y es que definitivamente ¿quién no quiere estar siempre a la moda?

Pero… Oh! oh! ¿Cuáles son los mitos más famosos de estos adorables zapatos?

El mito principal es que es un zapato muy molesto

La altura del tacón que elijas ayudará a que este no te canse y es indispensable que lo sepas pisar o de lo contrario, entonces sí te cansarás. También, algo que definirá si un zapato de tacón te genera molestia es que no lo uses de número adecuado de calzado, ni más chico, ni más grande. Además, debes usar el indicado para cada ocasión; si vas a caminar a la playa, no solo te resultará molesto, sino imposible.

Los mentados juanetes

Llevar tacones no es sinónimo de esta deformación en los pies, ya que los médicos indican que va más allá de utilizar un zapato de esta clase, ya que hacen referencia a la cuestión genética. Es decir, si alguien de tu familia tiene, es probable que tú también los tengas.

Salen varices…

Definitivamente no, los tacones no son los responsables de este otro factor genético, pues eso es meramente un funcionamiento de la sangre y de las venas. Aunque si las padeces, es recomendable usar un tacón pequeño que no provoque dolor o que lastime.

Se considera una forma de hacer ejercicio

Nos escudamos mucho en este dicho puesto que para las mujeres es un esfuerzo usar estas zapatillas y lo llegan a considerar un deporte extremo, aunque es algo con lo que soñamos y sería magnífico que estos ejercitaran glúteos y piernas, lamentablemente no es así.