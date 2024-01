Jerez trabaja en reglamento interno de la Administración Pública Municipal

Foto: Silvia Vanegas.

JEREZ.- El municipio de Jerez no tiene un reglamento interno para la regularización de todas las áreas y nunca ha contado con esta norma importante.

El secretario de gobierno Héctor Hugo Ramírez Escobedo, informó que están trabajando en la elaboración de un reglamento interno que regule todas las áreas de la administración municipal, ya que Jerez nunca ha contado con dicha norma.

Este reglamento interno de la Administración Pública Municipal, explicó es importante porque regula todas la áreas y el municipio no cuenta con esta ley que es importante.

Además dijo que en la actualidad existe un organigrama y una Ley Orgánica Estatal y en ella se maneja en lo general las funciones del presidente, sindica, regidores, así como las áreas específicas, pero el funcionamiento interno de la administración pública municipal no tiene un reglamento.

Para un manejo adecuado de las funciones de adecuado de la administración pública municipal se está realizando dicha norma la que posteriormente se presentará al ayuntamiento.

De la misma forma ya se presentaron en cabildo propuestas para modificar el Reglamento Interno del Ayuntamiento, así como el Bando de Policía y Gobierno, que están siendo atendidas por regidores en mesas de trabajo.

Dijo que estas no estás leyes no están actualizadas, estos son de hace muchos años algunas de ellos fueron modificados en algunos aspectos y no están en armonía.