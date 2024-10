Jerez: Interponen denuncia ante la Profeco por irregularidades en la compra de un vehículo

Foto: Silvia Vanegas.

JEREZ.- La ciudadana Mayela Mares, tomó la decisión de interponer la denuncia 000930-2024 ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a una serie de irregularidades en la compra de un vehículo que ha puesto en entredicho la reputación de la agencia automotriz GTL de Zacatecas.

Según relató Mares, en agosto acudió a la agencia con la intención de adquirir un vehículo y planteó la posibilidad de dar un auto usado como parte de pago.

Sin embargo, su automóvil no fue aceptado, lo que la llevó a realizar dos depósitos que cubrían la mitad del costo total del vehículo deseado uno por 139 mil pesos más 500 mil para plaqueo y otro de 100 mil pesos.

“Me dijeron que en ese momento no tenían el vehículo que quería en existencia, pero me aseguraron que en unos días estaría disponible para su recogida”, explicó Mayela a este medio.

A medida que pasaron los días, la falta de noticias sobre la llegada del automóvil comenzó a generar preocupación en la compradora, “cuando el vehículo no llegó, decidí pedir el reembolso de mi dinero, para mi sorpresa, me informaron que no había fondos disponibles para el reembolso y que debía esperar unos días más”, agregó.

Después de esperar nuevamente, el desenlace fue decepcionante: la ciudadana solo recibió dos cheques, los cuales resultaron no tener fondos, lo que aumentó su inquietud y frustración.

“Me siento desconcertada y no sé si el propietario de la agencia está al tanto de lo que está ocurriendo; he escuchado de otras personas que están experimentando la misma situación”, aseguró.

La denuncia de Mayela Mares pone de manifiesto un posible patrón de abuso en la agencia automotriz, lo que genera preocupación en la ciudadanía.

Profeco ha intervenido en numerosos casos similares y su participación será crucial para esclarecer esta situación y proteger a los consumidores.