8M Día de la Mujer

No debemos permitir que la contingencia sanitaria nos quite la oportunidad de reivindicar como cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y con esto, no estamos diciendo que tengamos que saltarnos las recomendaciones de las autoridades o nuestro propio compromiso con la protección de la salud colectiva, por el contrario, es momento de respetar todo lo anterior e intensificar a través de nuevos canales los objetivos de esta gran lucha.

El Día Internacional de la Mujer tal y como lo conocemos hoy en día, se instituyo en 1975, según la Organización de las Naciones Unidas, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, fecha que conmemoramos desde entonces, pero que debería ser motivo de atención a diario, y no un solo día.

En 2021, el #8M sigue incluyendo dentro de sus pilares, la lucha por los derechos de la mujer, aunque, este año también se busca hacer hincapié en la visibilidad de las mujeres racializadas y en la intersección de las minorías. Además, este año no se habla de un feminismo exclusivo, sino de feminismos, en plural, que son “múltiples, diversos, contradictorios a veces e interseccionales.

Aunque en el #8M la figura principal deben ser las mujeres, es una oportunidad en la que todos tenemos y debemos participar de forma proactiva, reivindicando el papel de la mujer en la sociedad, en las empresas, en la investigación, en cualquier ámbito, con la misma fuerza con que se ha hecho en otros momentos para otros.

Especialmente en estos tiempos de pandemia, donde las mujeres se han visto más comprometidas asumiendo tareas y responsabilidades que deberían ser compartidas. Para ello, hagamos uso intensivo de las redes sociales y de los medios de comunicación electrónicos, pero, sobre todo, promovamos una cultura de equidad, igualdad y respeto en todos nuestros entornos.

Finalmente, sigamos apoyando los tejidos empresariales locales, al talento zacatecano y aplicando Inteligencia y Estrategia a todas nuestras actividades, hasta la próxima entrega y nos vemos en las redes sociales en @rlopezrobles.