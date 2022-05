Nuestro delito… Ser ambiciosos

En una comunidad cercana a la capital, una mujer de 85 años, viuda procreó a 9 hijos. Su esposo falleció a la edad de 80 años dejándola dueña de una herencia importante en tierras y algunos ahorros. Sin embargo, no dejó testamento, pero por sociedad conyugal ella pasa a ser la dueña. Su esposo en vida nunca imaginó que sus hijos se dividirían. Inician un juicio intestamentario, porque quien es nombrado como albacea, aparentemente hace mal uso de los recursos y los hermanos llegan incluso a balacearse.

La voz del hijo mayor (albacea)

Mi madre es una mujer con la que no se puede hablar. Ella no entiende razones porque ya está muy grande y ya ni nos reconoce. Yo solicite que le hicieran unos estudios para que el juez vea que no se puede que ella tome decisiones sobre las tierras. A mi mamá le afectó mucho que se muriera mi papá hace 5 años. De ahí yo ví como se fue para abajo.

Mis hermanas dijeron que se harían cargo de ella porque a mi mamá hasta se le olvida comer. Desde hace como tres años que no la veo. Desde que se hizo todo esto del juzgado, mis hermanas comandadas por mi otro hermano el más chico la tienen encerrada. Yo no sé ni como estará. El doctor me dijo que no le daban bien sus medicinas que por eso se le estaba deteriorando más el cerebro.

Mis hermanos se enojaron harto, porque a fin dijo el juez que yo fuera el albacea porque mi papá en vida dejó un papel donde decía que yo fuera el albacea. En ese papel también se decía que las tierras eran a partes iguales para todos los hombres y a las mujeres les dejaba nomas unas hectáreas en “la pimienta”.

Aquí el problema se dio porque vinieron los maridos de mis hermanas que les metieron la ambición y se confabularon con mi hermano el más chico y se llevaron a mi mamá. La encerraron en la casa de mi hermana la más grande de las mujeres y ahí la tienen. La sacan para que vaya a recoger lo del procampo, pero me dijo Don Pancho que una de mis hermanas firma porque mi mamá ya no puede y eso es ilegal porque yo soy el albacea y yo debo ir a recoger ese dinero. Pero dicen que lo usan para las medicinas de mi mamá.

Conflictos

Todo esto nomás vino a separar a la familia, mis hermanas, por un lado, otros 2 hermanos por el otro y los que sobramos “pos” también por nuestro lado. Hace poco tuvimos que vender unas tierras que colindaban con un potrero de otro ranchero. Se las vendimos porque metía a sus cabras a ese terreno y mejor se las vendimos para que ya no hubiera problemas ni siquiera se junta la hectárea. Eso fue el acabose. Llegaron mis dos hermanos con machetes a la casa cuando yo no estaba, se metieron y hallaron a mi mujer sola, la asustaron y se fueron derechito al ropero y con el machete rompieron la puertita que tenía cerradura porque pensaban que ahí estaban los sesenta mil de las tierras. Pero ese dinero ya estaba comprometido para un tractor. Ellos ahora pelean que un millón de pesos de esa hectárea y “pos” ni para cuando de donde tanto dinero si no tiene ni pozo.

A tres pesos el kilo

Yo le dije a mi hermano que no había sido tanto el dinero y que se necesitaba el otro tractor para mover las tierras y para más rápido voltearlas, si ya habíamos estado trabajando bien. Lo que se sacaba de la siembra se dividía entre los diez porque se incluía la parte de mi mamá. Se les daban los granos o el dinero o lo que se sacara si fuera chile. Pero les ganaba la ambición más a mis hermanas porque los maridos les decían que tan poquito dinero que nosotros estábamos sacando más de los dos millones ni saben nada del campo son “maistros” albañiles, que van a saber del campo. Este año nomás se sacaron 3 toneladas y media de frijol a veces le pagan a uno la tonelada a 15 mil o poquito más, ya bien pagado imagínese que le queda a uno y luego eso lo dividíamos entre los diez, mejor convenía en grano pa` siquiera tener que tragar.

Balazos entre hermanos

…Y estos queriendo millones “pos” de donde, lo que quieren los maridos de mis hermanas es no trabajar. Se enojaron mucho por eso, ese día veníamos del corral mi hermano el que me sigue y yo, fuimos a preparar un rastrojo para los animales, ni crea que tenemos harto atajo de bueyes, nomás tenemos once vacas y dos bueyes. Unos puercos para las fiestas y párele de contar. Ya veníamos ahí por la vía y ahí merito se hace un vado nos salieron a la mala, era mi hermano y dos cuñados. Traían un rifle 22 y nos tiraron, iban para matarnos. Sabe cómo me dejé caer y nomás me hizo un agujero en una pata si me alcanzó el hueso por eso camino chueco. A mi otro hermano solo le tocó un rozón en el brazo. Pero pues como mete a la cárcel uno a la familia son hermanos y ni modo de refundirlos en el bote.

Sabe que les pasó que se acobardaron ya cuando me vio ahí tirado mi carnal lleno de sangre como que se “chiveo” y les dijo a mis cuñados que mejor se fueran. Pero ni le hablaron a la cruz roja ahí nos dejaron tirados como perros. Mi hermano que si podía caminar se fue a la carretera a pedir ayuda.

Viven casi juntos

Ahí en el rancho vivimos juntos. Unos en una calle y los otros a la vuelta de la misma cuadra. Siempre tenemos que pasar por las casas de los otros hermanos para donde vayamos, nomás una hermana que vive en “la pimienta”. Es muy problemático todo esto porque pareciera que nos andamos cuidando unos de los otros. Cuando mi hermano nos balaceo, “pos” en el hospital si le hablaron al Ministerio Público. Y si levantaron el “acta” pero yo les decía que no quería nada contra de mi carnal, pero la licenciada dijo que de todas maneras tenía que investigar, de ahí se hizo peor la convivencia porque nomás me echaban la culpa a mi. Mi cuñada que para esas fechas estaba embarazada fue a decirme que si le metía a mi carnal al bote ella se encargaría de que de verás me mataran. De todas formas yo no iba a refundir a mi hermano en el bote, a mis “cuñaos” sí que se los carguen, pero como ellos no dispararon pues no les hicieron nada.

Tres juicios

Tenemos un problemota porque mi mamá ya ni nos reconoce. Mis hermanas le falsificaron la firma y quieren demostrar que mi mamá si puede todavía tomar decisiones. Pero ella ya está muy mal. No le digo que hasta se le olvida comer. Luego dicen que le tienen que comprar medicamentos, pero solo le compran buscapinas. No le dan su tónico para el cerebro porque eso vale como 500 y yo se lo compro y se lo llevo, pero mi cuñada no se lo da, lo tiran que porque le sabe feo.

Ahí la tienen como si fuera una cosa o unas escrituras bien guardadas, pero nomas están esperando que se muera para dejarnos a los demás sin nada de tierras. Pero mis cuñaos nomas van a perder las tierras de mi papá. Porque esos animales no saben de campo. Ya me dijo el doctor don Eulogio que le andaban ofreciendo 10 hectáreas.

Este mismo doctor también me dijo que mi mamá tenía alzheimer o demencia senil muy avanzada que ella ya mero se moría. Pero mis hermanos andan como zopilotes nomas dándole problemas a la viejita de mi mamá. A veces era mejor no tener nada para no andar con estos problemas. Los abogados también andan ahí tras las tierras. El primero que contraté me dijo que le pagara con tierras pero que quería de las que colindaban con la carretera. Y pues yo le dije que ese era el pleito que si quería dinero dijera cuanto salía que nos arreglara el problema y quería que le diera 100 mil para empezar a moverse. Pues imagínese de donde saco yo tanto dinero. Le hablamos a otro que nos recomendaron y este dijo que en 30 mil, pues ahí la lleva dijo que eran tres juicios, uno civil, otro familiar y el penal entonces iban a ser 10 mil de cada uno. A ver en qué termina todo esto.

Intestados

A los tres meses de que se realizó la valoración a la señora que en ese momento presentaba un cuadro clínico compatible a Alzheimer falleció a consecuencia de peritonitis que no fue detectada a tiempo por la cantidad de buscapinas que le administraban. El hermano mayor quien era el albacea, también falleció víctima de un infarto a la edad de 60 años. Aún continúan los hermanos en litigios solo que ahora ya no existen grupos si no que todos pelean contra todos por tener todo lo que sus padres dejaron. Ambos padres murieron intestados.