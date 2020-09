Mi delito… pelear a mis hijos

Cuando una madre no es lo suficiente mente madura para sobrellevar la responsabilidad de una familia. Los hijos generalmente son los que sufren las consecuencias, ya sea por acción u omisión. En los niños se generan daños graves en su desarrollo emocional.

Esta historia relata como una joven madre de familia, destruye a su familia y pierde la custodia de sus 2 pequeños hijos debido al maltrato que les propinaba.

Grave causal de divorcio

Se puede convivir con una mujer que te engaña en cuanto te vas a trabajar.

Pero eso no es lo más grave, ella sacaba a mis hijos al patio para meter a sus amantes a mi casa. Ahí los dejaba, pero no pude comprobar eso, aunque los niños dijeron que se asomaban por la ventana y la veían que estaba sin ropa con un señor, dijeron los abogados que podía ser yo.

Los niños tenían 3 y 4 años. Cuando descubrí eso le pedí el divorcio me llevé a mis hijos conmigo, pero un juez ordenó que deberían estar con ella por sus edades. Se quedó en los cuartitos que construí para mis hijos, yo me fui a vivir con mi mamá para estar cerca de mis hijos. Mi trabajo es de barman.

Tengo que trabajar de noche, ella aprovechaba muy bien mi ausencia. Hacía fiestas invitaba a sus amigos. Se emborrachaba delante de mis hijos y de ahí, se metía a mi recámara con alguno de sus borrachos amigos. Con el divorcio las cosas no cambiaron, al contrario empeoraron. Yo le pasaba 800 pesos a la semana para la manutención de mis hijos. Nunca ajustaba. Dijo que se iba a poner a trabajar y un buen día dejé de ver a mis hijos en la casa. Fue a llevárselos a la casa de su mamá. Allá los dejó para que se los cuidaran. Yo tenía todo el tiempo para cuidarlos.

Ya estaba en proceso la demanda de custodia definitiva, pero mientras mis hijos andaban sufriendo las consecuencias. Cuando noté que mis hijos no estaban fui por ellos a la casa de su mamá. Le habló a la policía y llegaron por los niños. Me dijeron que mejor los regresara si no quería que se los llevaran al DIF y ellos decidieran con quien iban a vivir.

Solos en casa

De ahí le ordenaron que los niños deberían permanecer en casa, entonces lo que la “conchuda” hizo, fue dejarlos solos.

Entonces por las constantes salidas de ella empezaba a dejar abandonados a los niños. Como la casa está cerca de con mi mamá de todo nos dábamos cuenta.

A veces me hablaba a mi celular para decirme que ella iba a salir y que los niños estaban solos. Yo no podía llegar rápido porque me encontraba trabajando. Le hablaba a mi mamá y yo me salía del trabajo y los encontraba llorando a grito abierto asustados porque estaban solos. Le marcaba a esta vieja a su celular y lo tenía apagado.

Era una situación muy desesperada, luego empezaba a ver que mis hijos no estaban y que ella se salía constantemente, había varias veces que yo tenía que ir a recoger a mis hijos hasta la casa de la mamá de esta mujer. Es en un cerro que está casi enfrente de la central de camiones, ahí no tienen servicios ni agua, ni drenaje.

A mis hijos yo los encontraba todos sucios, no los bañaban en toda la semana. Estaban con su cuellito todo requemado, llenos de salpullido, todos pésimos, descuidados con el pelito largo.

Le deje casa con todo, bien amueblada hasta con cable porque a mis hijos les gusta ver el Discovery y Disney Channel y esos canales de caricaturas, tenían teléfono agua, drenaje todo pero ahorita ya no hay nada porque ella ya lo vendió todo.

Justicia por fin

Mis hijos no estaban bien, por eso como en junio del año pasado fuimos al DIF para que vieran como estaban los niños. Tenían que hacer unas diligencias para constatar, pasó una semana pero esta mujer no se aparecía hasta que un lunes llegó a las 6 de la mañana. Ya se imaginará en el estado que llegó. Aliento alcohólico, toda la ropa por sin ningún lado. Mal, se veía muy mal, la mujer. Luego la Mamá de ella llegó como a las 8 y media para bañar a mis hijos. Ya le habíamos hablado a la actuaria del juzgado. Cuando esta mujer llegó, nada mas dijo en donde te firmo, ahí están llévatelos, todavía estaba tomada.

Afectación personal

Ni me esperé, yo recogí a mis niños, no me traigo ni ropa ni nada y desde entonces yo les he comprado de todo. Ellos tienen hasta 5 pares de zapatos. También le dejé de dar dinero, esa pensión era para mis niños. Yo me di cuenta de que no trabajaba, porque la descarada seguía viviendo en la casa que construí para mis hijos.

Días después, asesorada no sé por quién, me puso una denuncia por corrupción de menores. Fue a decir que yo era homosexual, que por mis preferencias yo exponía a los niños porque mi pareja me visitaba. No le procedió nada, pero aun así otra vez tuve que llevar a los niños a que los revisaran los psicólogos.

Estuvo mejor porque salió que mis hijos habían sido maltratados psicológica y físicamente por ella. y que necesitaban atención psicológica desde entonces están mis hijos aquí, los llevo con el psicólogo del Dif, al principio tenían su cita cada 8 días, luego cada quince días y ahora ya cada tres semanas. Al principio si estaban muy mal mis hijos, ahora ya están mejor, su mamá vive ahí en la casa que es de ellos.

La ven pasar o ella les habla. Luego se quiere meter a fuerzas y la puerta (mosquitero) está toda rota porque ella la rompió. Les dice a mis hijos que va a matar a su abuelita y a mí. Le tienen mucho miedo, ni siquiera le dicen mamá porque a ella no le gusta, desde chiquitos les decía que le dijeran por su nombre.

Sufrimiento

Sé que mis hijos han sufrido mucho, pero cada vez están mejor. Mi mamá me ayuda en todo con ellos y yo puedo estar también mucho tiempo con mis hijos, gracias a mi trabajo. De ella me da lástima, porque se la pasa pidiendo que le de pensión porque no se quiere poner a trabajar. La dejo vivir en la casa de mis hijos, no le cobro renta ni nada, pero ella debe trabajar para mantenerse. Como andaba de loca un tipo que anda en moto, la embarazó. No le va a responder con su hijo. Mis hijos me dicen que si también nos vamos a traer a su hermanito para cuidarlo de que no lo vaya a dejar en el patio como a ellos.

Abandono por negligencia

Los efectos del abandono en los niños varían según la edad género y circunstancias.

Confusión. Los niños quedan con muchas incertidumbres y preguntas sin respuestas.

Vergüenza y culpa. Los pequeños creen no son dignos de ser amados, a pesar de tener otros adultos que los cuiden. También sienten culpa porque creen que hicieron algo mal que hizo que los abandonaran.

Miedo. Temen iniciar una relación por miedo a ser nuevamente abandonados.

Gerlach sugiere que la combinación de estos sentimientos negativos puede desencadenar en resentimiento, ira, desconfianza y baja autoestima en los niños.

En algunos casos, los niños tratan de llenar el vacío de la madre, apegándose fuertemente a otros adultos o cosas materiales, con las que se obsesionan. Muestran afecto excesivo hacia personas que apenas conocen, o comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad.