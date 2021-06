Ya nació Lilibet Diana; la hija del príncipe Harry y Meghan Markle

CALIFORNIA.- La hija de Meghan Markle y el príncipe Harry nació este viernes, alrededor de las 10 de la mañana, en un hospital de Santa Bárbara, California.

Un portavoz de la pareja, informó que la pequeña se llama Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor; su primer nombre es un guiño al apodo de la Reina Isabel II y el segundo en honor a Lady Di, madre del príncipe Harry.

También informaron que tanto Meghan como la pequeña, que nació pensando 3.5 kilogramos, se encuentran bien.

La recién nacida es la undécima bisnieta de la reina y la octava en la línea de sucesión al trono.

Por su parte, el Palacio de Buckingham informó que toda la familia real está encantada con la noticia del nacimiento de Lilibet “Lili” Diana.

“La Reina, el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles, y el Duque y la Duquesa de Cambridge han sido informados y están encantados con la noticia,“ decía en Twitter.

Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild. pic.twitter.com/dGVeRpd3pK

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news.

A las felicitaciones también se sumaron Kate Middleton y el príncipe William; así como el padre de Harry, el príncipe Carlos.

Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

