[VIDEO] Echo: Es la nueva serie que Marvel estrena por Disney Plus

ESTADOS UNIDOS.- Echo es una nueva serie que Marvel estrenará por Disney Plus. En esta nueva producción se anexan nuevos personajes.

Son dos personajes claves dentro del Universo de Marvel que volverán a estar juntos en la serie Echo. Se trata de Daredevil (encarnado por Charlie Cox) y The Kingpin (Vincent D’Onofrio) que coincidieron en la serie emitida en Netflix en 2018.

Asimismo, ambos actores se suman así al personaje revelación surgido de la serie Hawkeye; Echo, que en realidad se llama Maya López, interpretada por la joven actriz Alaqua Cox.

Cabe recordar que Cox nació sorda y también le falta una pierna, y se convertirá en la primera protagonista superheroína con discapacidades.

Según se informó en una conocida revista, la serie Echo incluirá al alter ego del abogado ciego Matt Murdoch conocido como Daredevil, quien a su vez; está buscando a una antigua aliada.

A first look at Marvel Studios’ Echo. Coming to @DisneyPlus in 2023. pic.twitter.com/C4ySMS9jud

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 17, 2022