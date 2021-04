[VIDEO] Alfredo Adame se disculpa por agredir a un automovilista: “fui víctima del enojo”

MÉXICO.- Alfredo Adame, conductor de televisión y ahora candidato a diputado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), ofreció disculpas tras ser captado agrediendo verbalmente a un automovilista durante su campaña política.

Recordemos que el conductor se hizo viral este fin de semana, por un video donde aparecía mentándole la madre a un automovilista que transitaba las calles que pretende representar.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales, donde Adame se disculpó en primer lugar con los dirigentes del RSP; quienes le dieron la oportunidad de entrar en el mundo de la política.

Luego, el candidato aseguró que el fin de semana pasado, fue víctima del enojo y furia luego de sentirse agredido por transeúntes del lugar; no obstante recalcó que ese comportamiento no representaba para nada a los ideales del RSP.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en las que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir; fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido”, argumentó en el video.