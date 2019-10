Vicente Fernández se disculpa por comentario homófobo

CIUDAD DE MÉXICO.- En un homenaje que recibió en Guadalajara, Jalisco, Vicente Fernández se disculpó por el comentario homófobo que hizo el pasado mes de mayo.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey’. No sé si era homosexual o drogadicto”, expresó hace meses.

Ahora, y tras la develación de una estatua en su honor dijo: ““Yo lo dije de manera inconsciente. Tengo muchos amigos gays. Al fin y al cabo, todos somos iguales. Unos nacen y otros se hacen, por eso pido perdón delante de la gente, no detrás de una cámara para que no vendan la exclusiva”.