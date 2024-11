Thalía y Laura Zapata se manifiestan ante el fallecimiento de Ernestina Sodi

Thalía y Ernestina, eran unidas. | Foto: Instagram.

MÉXICO.- La escritora Ernestina Sodi, falleció este viernes a los 64 años tras haber permanecido hospitalizada 20 días a causa de dos infartos, una noticia que entristeció a su familia y seres queridos, principalmente a sus hijas Marina y Camila Sodi, quienes se mantuvieron cerca de su mamá en todo momento.

Pero quien también estuvo al pendiente de la salud de Ernestina Sodi fue Thalía, su hermana menor, quien tras confirmarse el fallecimiento de “Titi”, como le decía de cariño, le dedicó un extenso y conmovedor mensaje de despedida en sus redes sociales.

Luego de que fuera la misma Camila Sodi quien confirmó el fallecimiento de su mamá, la historiadora Ernestina Sodi, Thalía le dedicó un largo mensaje para honrar la vida de su hermana mayor, con quien fue bastante cercana.

En la primera parte, se puede leer:

“El mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo! Doble bendición! Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa, por mirar nuestros ojos, y por compartir lágrimas juntos como la familia que somos”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thalia (@thalia)

Asimismo, Thalía mencionó a su fallecida madre y a su papá, esperando que Ernestina se reencuentre con ellos, pero no pudo evitar mencionar la melancolía que siente tras su partida:

“Sé que estás más libre y feliz que nunca, más gozosa y contenta en la presencia del eterno. Aquí vamos a extrañar tus abrazos, tus manitas llenas de caricias, tus ojitos azules llenos de estrellitas, tus cabellos como de oro, tus hermosas pláticas, toda tu presencia humana”

Con el cariño que siempre le ha tenido, Thalía confesó que este nuevo dolor es indescriptible y que su corazón se rompe tras su partida.

Por ello, concluyó el mensaje con las siguientes palabras:

“El dolor del que pierde a un hermano. Gracias mi amada! Gracias por ser tan generosa en todos los sentidos en esta vida. Te amo tanto belleza! Tanto y siempre, Tú, mi barca libre al viento!”

Laura Zapata reacciona ante la noticia

A pesar de que Laura Zapata se distanció de Ernestina Sodi y Thalía, la actriz se mantuvo al pendiente de su estado de salud, a través de Marina y Camila Sodi, pese a que hace tiempo, también tuvo roces con la actriz, por lo que este sábado se pronunció a lo que le pasó a la escritora.

Al llegar a su casa, a Laura Zapata la abordaron los reporteros esta mañana y con una actitud tranquila y muy amable, la actriz comenzó a hablar sobre la muerte de Ernestina Sodi y reveló cómo se enteró:

“Muy triste mi amor, algo muy doloroso que de alguna manera pues, viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida. Yo estaba descansando y recibí muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes, mucho sonido en mi teléfono, bueno pues, me enteré, muy triste”

Y aunque Laura dio a conocer que no se pudo despedir de su hermana, compartió el mensaje que le envió el pasado lunes a Marina Sodi:

“Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso Cam en una de sus redes, me hace llorar. Sólo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón y lo siento mucho, mucho. Si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo, que se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias Marina. P.D. Los milagros existen, sigamos orando”

Sin embargo, Laura Zapata no obtuvo respuesta y ante ello dijo: “A no respuesta, no insistencia”, pero a través de los reporteros envió sus condolencias a las hijas de Camila Sodi.

A pesar de que la hospitalización de Ernestina Sodi provocó dolor en la familia, no hubo un reencuentro entre las hermanas, pues como lo dijo Laura Zapata, no obtuvo respuesta de Marina Sodi, y tras ser cuestionada por los reporteros sobre su asistencia al funeral, la actriz respondió: