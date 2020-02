Thalía se equivoca en programa de radio y corre a sus empleados

La cantante enfureció luego de que su personal le cambiara la agenda y cometiera un error al mencionar el nombre de una compañía de radio que no era.

Thalía, esposa del empresario Tommy Mottola se vio obligada a despedir gente de su equipo de trabajo y es que tuvo entrevistas de radio vía telefónica y en al final de la entrevista con una de las radiodifusoras mencionó el nombre de otra.

A través de su cuenta de Instagram expresó:

“Fue algo terrible, terrorífico, angustiante, lo peor que le puede pasar al artista en el momento cumbre de la life”

“Al final no me habían dicho que habían cambiado la radio y mencioné la radio equivocada. Quedé como una verdadera pen…sativa. Hay cabezas que han rodado hoy”, comentó.

De tal manera aseguró que tomaría cartas en el asunto, dando a entender también que quienes cometieron el grave error, serían despedidos.

El hecho desató comentarios en redes, algunos usuarios de Internet la tacharon de soberbia, pues un error lo comete cualquiera, pero algunos otros la apoyaron.