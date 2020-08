¿Te gustaría visitar la casa del Divo de Juárez? Descubre cómo

CIUDAD JUÁREZ.- Como parte de la celebración del cuarto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el Divo de Juárez, autoridades del Ayuntamiento abrirán las puertas de su casa a todo el público.

La casa del Divo se encuentra en la avenida 16 de septiembre y sólo se permitirá la entrada al jardín, para que los fans del cantante puedan dejarle un regalo, una flor o lo que gusten.

La directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Laura Domínguez Esquivel, informó que la casa permanecerá abierta viernes, sábado y domingo, de 5 a 9 de la noche.

La inauguración será el 28 de agosto a las 7 de la tarde, señaló la directora, añadiendo que la cantante Aída Cuevas tendrá una participación especial.

Además, destacó que habrá varios artículos personales del cantante para que la gente pueda apreciarlos y disfrutarlos.

Dominguez Esquivel dijo que Juan Gabriel vivió en esa casa por ocho años y que ahí habita su recuerdo.

No importa que no esté yo, Alberto Aguilera, pero está Juan Gabriel a través de mis canciones y con eso me voy’” recordó.