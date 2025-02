Taylor Swift se luce con propina a trabajadores que la atendieron en el Super Bowl 2025

Foto: Cortesía.

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift acaparó nuevamente todos los reflectores en el Super Bowl 2025, y aunque esta vez su enamorado; el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce no se llevó el anillo de la temporada, la cantante estuvo en las gradas apoyando en todo momento; pero algo que llamó la atención de su asistencia, fue el generoso acto que tuvo al salir del estadio.

La intérprete de “Shake It Off” llamó la atención este domingo al aparecer en el estadio Caesars Superdome de Luisiana en Nueva Orleans; con un super look conformado por un short y unas botas altas en color blanco. Y aunque todo mundo esperaba que bajara a las líneas de las yardas para apoyar a su novio esta vez no fue así.

Mucho se dijo que durante este espectáculo Travis le pediría matrimonio a Taylor, esto solo en caso de que su equipo resultara triunfador; de lo contrario lo haría en un momento privado. Por lo que ahora tendremos que esperar a saber si la pareja se comprometerá este año.

Recordemos que el año pasado, la estrella pop se llevó la noche junto al equipo de Kelce al aparecer más enamorada que nunca en la final del Super Bowl; en aquella ocasión su equipo sí ganó y no dudó en festejar la victoria de Travis con un beso que quedó registrado por todas las cámaras que había en el lugar.

Taylor Swift se luce con propina a trabajadores que la atendieron en el Super Bowl

De esta forma, la cantante trató de salir desapercibida del estadio, pero no lo logró y alguien pudo captar en video; el preciso momento en el que antes de irse del recinto reconoce el trabajo de las personas que al parecer la atendieron mientras estuvo en el lugar con una generosa propina. Las personas no se lo esperaban por lo que la acción los puso muy contentos.

En el clip que ya circula en redes sociales se puede ver el momento en el que Taylor les da dinero a cada uno en las manos y luego dice “Gracias”.

Luego sale rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad, pero algo que llamó la atención fue que Taylor se acercó personalmente a darles el incentivo; acción que muy pocas veces hacen estrellas tan reconocidas en la industria de la música o del cine.

¿Qué pasó en el Super Bowl 2025?

Taylor Swift sufrió una desagradable experiencia durante el Super Bowl 2025 luego de que fue supuestamente abucheada cuando la cámara del estadio la enfocó.

Se dice que los abucheos no eran precisamente hacia ella, sino por su apoyo a los Kansas, equipo al que pertenece su novio.