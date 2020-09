Tatiana Maslany protagonizará la serie de Marvel “She-Hulk”

ESTADOS UNIDOS.- La actriz reconocida Tatiana Maslany será la encargada de protagonizar la nueva serie de Marvel, llamada “She-Hulk”.

La historia de la serie habla de Jennifer Walters, prima de Bruce Banner quien se trasforma en She-Hulk, luego de recibir una transfusión de sangre de Bruce, desarrollando poderes similares a los de su primo Hulk.

Sin embargo, Jennifer sí mantiene su inteligencia y autocontrol cuando se convierte en She-Hulk.

La serie tendrá al inicio seis episodios, donde también aparecerá Mark Rufallo, el actor que da vida a Hulk en el Universo Cinematográfico Marvel.

Hasta al momento no se tiene fecha de estreno, sin embargo, se sabe que será una serie exclusiva de la plataforma de Disney+.

La actriz Tatiana Maslany, es ganadora del Emmy por su participación en Orphan Black.

La serie de She-Hulk es de los muchos proyectos que Marvel Studios tiene en desarrollo para la plataforma de Disney+.

Producciones como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel y Moon Knight se encuentran en proceso de llegar a la plataforma de streaming.