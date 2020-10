Sofía Castro habla del bullying que sufrió cuando vivía en Los Pinos

MÉXICO.- Sofía Castro contó su experiencia y el bullying del que fue objeto mientras vivía en Los Pinos, cuando su madre fungía como Primera Dama de México.

Angélica Rivera, su mamá, protagonizó un polémico matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto y esto afectó en gran medida la vida de la chica.

Fue a través de un video en youtube que la actriz y bailarina contó cómo la atacaban por ser parte de la familia presidencial.

Me cuesta un poquito hablar de esto que les voy a compartir porque fue algo que me marcó mucho en mi adolescencia, me ha marcado mucho en mi vida y es todo acerca del bullying y el ciberbullying”.