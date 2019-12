Sherlyn González, anuncia que está embarazada

La actriz y cantante mexicana Sherlyn González mejor conocida por su papel de Gabriela en la telenovela titulada “Clase 406”, anunció que está en la espera de su primer bebé.

A través de sus redes sociales la artista de 32 años de edad, confirmó que tendría un exclusiva con la revista ¡Hola!, donde hablaría más acerca de su embarazo.

Sin embargo, Sherlyn reveló que se sometió a un proceso en una clínica de New York para quedar embarazada y que no lo compartió con nadie. “Fui a una clínica en Nueva York, no le dije a nadie, y fue más fácil de lo que imaginé”.

Además, la actriz aclaró que será madre soltera, pues el bebé que tendrá fue producto de una inseminación artificial y agregó que le explicará a su bebé cuando tenga la capacidad de entender.