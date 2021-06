Se filtran imágenes de la cuarta temporada de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que iniciara el rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things, se filtraron imágenes que revelan que Eleven estará en peligro.

En las imágenes se observa a Millie Bobby Brown en una camilla a quien después trasladarán en una ambulancia; además, el personaje lleva una mascarilla de oxígeno.

Stranger Things season 4: New set pictures tease terror for Millie Bobby Brown as Eleven ‘wheeled out on stretcher’ https://t.co/XQv7UbJbjD pic.twitter.com/7mnRkwfHwE — Angela Jones (@angel_jones_aj) June 15, 2021

Algunos de los protagonistas aparecen armados y Hawkins está lleno de militares y policías.

MORE NEW PHOTOS FROM THE DOWNTOWN HAWKINS SET! 😱 pic.twitter.com/n4cQzeyt79 — Stranger Things 4 Filming (@StrangerFilming) June 12, 2021

Hasta el momento no han dado a conocer muchos detalles de esta nueva temporada; sin embargo, revelaron que Hopper (David Harbour) no está muerto y volverá en los nuevos episodios como prisionero en Rusia.

Los creadores de la ficción, los hermanos Duffer, adelantaron que la temporada explorará el mundo más allá de Hawkins.

NEW PHOTOS COMING FROM THE SET…❤️📸😱 #StrangerThings4 pic.twitter.com/TrfQcfO6Sc — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) June 15, 2021

También se sabe que parte de la temporada gira en torno a un hospital psiquiátrico, mientras que el tráiler avanzó que habrá más flashbacks de la infancia de Eleven.

El reparto tendrá de nuevo a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke.

Además, se incorporarán al elenco Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Tom Wlaschiha, Nikola Duricko, Joel Stoffer, Sherman Augustus, Mason Dye, Tyner Rushing y Joe Chrest.

Por el momento se desconoce la fecha exacta de estreno de la temporada, aunque se espera que llegue a Netflix en 2022.